Coronavirus: trovato a pescare in Darsena a Milano, denunciato 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 37enne italiano è stato denunciato ai sensi dell'articolo 650 c.p. per violazione delle norme dei Dpcm 8, 9 e 11 marzo sul contenimento del Coronavirus perché trovato a pescare in zona Darsena a Milano. Alle 9.30 di venerdì mattina i carabinieri lo hanno sottoposto a un controllo. Alla domanda sul perché non fosse a casa, il 37enne ha risposto: "A casa mi annoio". (Rem)