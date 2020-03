Grecia: coronavirus, scuole restano chiuse fino al 10 aprile

- La chiusura delle scuole in Grecia sarà estesa fino al 10 aprile. Lo ha stabilito il ministero dell’Istruzione di Atene. Il dicastero ha anche disposto il divieto di effettuare viaggi d’istruzione sia all’estero che all’interno del paese. Le misure seguono le raccomandazioni del Comitato nazionale per la protezione della salute pubblica per frenare la diffusione del coronavirus.(Gra)