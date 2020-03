Coronavirus: Gelmini, ospedale Fiera Milano avrà importante valore simbolico

- "Saranno le nostre 'cinque giornate', sarà l'inizio del nostro Risorgimento. Di Milano e della Lombardia. Terminare il nuovo ospedale nell'area dell'ex Fiera, con oltre 300 posti letto, in pochi giorni avrà un importantissimo valore simbolico per la Lombardia, piegata ma non vinta dalla violenza del virus, e per il Paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Questa struttura sarà la nostra diga contro il Covid-19: nostra e di tutta l'Italia - spiega Gelmini - perché superato il picco questa struttura servirà per tutte le regioni in difficoltà. Per raggiungere questo straordinario obiettivo il governatore Fontana, l'assessore Gallera e Guido Bertolaso stanno lavorando 24 ore su 24, senza indugi e polemiche, coinvolgendo le migliori energie. E analoghi risultati stanno arrivando da altre strutture: dal San Raffaele a Cremona. La Lombardia ce la farà, l'Italia ce la farà. Ora ogni cittadino deve fare il suo dovere: altro che seconde case. Di case ce n'è una sola e bisogna restarci".(Com)