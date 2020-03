Coronavirus: Unità di crisi Lazio, altri 8 positivi in Rsa Cassino, 24 in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono positive altre 8 persone nella Rsa di Cassino dove i casi positivi salgono complessivamente a 24. La struttura deve essere posta in isolamento. E' stata demandata alla Asl di Frosinone l'attuazione delle misure restrittive ed al Sereni – Spallanzani l'indagine epidemiologica ed è stato avvisato il Prefetto di Frosinone". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)