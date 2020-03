Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), devolvere jackpot del Superenalotto alla Protezione civile

- "Domani per me dovrebbero vincere tutti gli italiani", dice il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, che propone di devolvere l'intero monte premi del Superenalotto alla pPotezione civile, tramite decreto del presidente del Consiglio. "Al Superenalotto - spiega Silvestroni - solo per questa volta fa 6 l'Italia. Alle ore 22.10 del 20 marzo il jackpot era di 35 milioni e 700 mila euro e domani all'estrazione delle 20 mancheranno agli italiani ancora più mascherine, tute, occhiali, guanti, camici monouso, ventilatori polmonari, medici e infermieri. Con questa mia proposta non ci sarebbe italiano che si dispiacerebbe di aver perso ancora una volta al gioco", conclude Silvestroni.(Rin)