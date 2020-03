Coronavirus: Roma sociale, appello a Regione, rivedere orari apertura supermercati

- "Lanciamo un appello alla Regione Lazio affinché possa rivedere gli orari di apertura dei market e dei mercati rionali. In questi giorni con i nuovi orari ci sono pericolosi assembramenti di gente che sta in fila anche per oltre 1 ora a contatto con altre persone". E' questo l'appello lanciato dalla redazione di Romasociale.com alla Regione Lazio e alle autorità competenti. "Stanno arrivando alla nostra redazione - prosegue la nota - centinaia di segnalazioni di situazioni pericolose e che potrebbero facilitare il contagio. Sappiamo bene che in questi momenti bisogna collaborare tutti, ma è anche vero che occorre valutare sul campo e attentamente anche gli effetti di decisioni a volte prese a tavolino. Siamo comunque vicini agli operatori dei market e dei mercati - conclude la nota - che dovrebbero essere dotati di strumenti di altissima protezione". (Com)