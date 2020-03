Coronavirus: M5s, grazie a Cuba per medici e infermieri in arrivo oggi a Crema

- I parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Affari esteri di Camera e Senato esprimono "profonda e sincera gratitudine al governo della Repubblica di Cuba e al suo ambasciatore in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, per la solidarietà concreta mostrata con l’invio di 52 tra medici e infermieri cubani esperti in malattie infettive che, dopo il loro arrivo oggi all’aeroporto milanese di Malpensa, andranno subito a dare man forte ai nostri medici in una delle zone più colpite d’Italia, a Crema, lavorando nell’ospedale da campo allestito nell’area antistante al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Grazie, a nome di tutti gli italiani: non ce ne dimenticheremo", concludono i parlamentari 5 stelle. (Rin)