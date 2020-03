Agroalimentare: Unioncamere Lazio, proclamati i vincitori concorso migliori oli di oliva

- La fase di grande emergenza sanitaria che il paese sta attraversando ha determinato il rinvio della cerimonia di premiazione dei vincitori di “Orii del Lazio – capolavori del gusto”, XXVII concorso regionale per i migliori oli extravergine di oliva. Unioncamere Lazio, l’Unione delle camere di commercio del Lazio che nel quadro delle proprie iniziative promozionali a sostegno del settore agricolo promuove il concorso, nel riservarsi di programmare in un successivo momento la cerimonia di premiazione tradizionalmente ospitata nella Sala del Tempio di Adriano, ha stabilito di mandare un segnale al mondo produttivo della regione, ufficializzando i premiati della XXVII edizione del concorso a mezzo stampa. Lo comunica Unioncamere Lazio in una nota. Premiati i primi due classificati per ognuna delle categorie in concorso: Dop con le 4 denominazioni regionali ed extravergine, che si articolano, sulla base del fruttato, in leggero, medio e intenso. (segue) (Com)