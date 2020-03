Coronavirus: Tripodi (FI), Difesa fiore all'occhiello del Paese

- "Anche in questa straordinaria emergenza sanitaria, la Difesa si dimostra essere ancora una volta il fiore all'occhiello del Paese". Lo dichiara Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio. "In tutta Italia- afferma Tridopi - i nostri uomini e donne di Carabinieri, Aeronautica, Marina ed Esercito stanno svolgendo un'azione efficace, visibile e apprezzatissima dalla popolazione che vede in loro la presenza e la vicinanza dello Stato sul territorio. Da Bergamo a Piacenza, Cremona, dove a tempo di record vengono allestiti gli ospedali da campo, passando per Firenze, sede dell'Istituto farmaceutico militare dove si producono quotidianamente 2000 litri di gel disinfettanti per gli ospedali in emergenza Covid-19, all'ospedale militare di Taranto in prima linea per la donazione di sangue. Ai controlli effettuati nelle grandi città, come nei piccoli centri, fino al presidio delle zone rosse nel Lazio, in Campania, nella mia Calabria. Un'azione capillare e diversificata portata avanti che ci rende fieri e orgogliosi di essere italiani", conclude Tripodi.(Com)