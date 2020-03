Coronavirus: l'Egitto chiude le chiese, stop a tutte le funzioni

- Tutte le chiese in Egitto resteranno chiuse a partire da oggi, con la contestuale sospensione di riti e funzioni religiose, per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il papa della Chiesa ortodossa copta e patriarca di Alessandria Teodoro II. Nel paese sarà possibile celebrare solo i funerali, ma limitati ai familiari del defunto. Tali misure resteranno in vigore per almeno due settimane, salvo nuovi avvisi. Teodoro II ha invitato tutti i cristiani copti, dentro e fuori l'Egitto, a non minimizzare l'emergenza in corso e a rispettare tutte le misure stabilite dalle autorità con il fine di evitare "l'imminente catastrofe". "Le assemblee e i raduni sono il più grande pericolo per la diffusione rapida del virus", ha ricordato il patriarca di Alessandria, invitando i fedeli a pregare privatamente per la fine della pandemia. (Cae)