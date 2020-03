Coronavirus: Polverini (FI), nel decreto mancano disposizioni per chi si prende cura di italiani

- Nel decreto "cura Italia" mancano le disposizioni per chi si prende cura degli italiani: badanti e lavoratori domestici. Lo afferma Renata Polverini, deputata di Forza Italia. "Il 'Fondo di ultima istanza', con una copertura di soli 300 milioni di euro, non ha la capienza neppure per sostenere le categorie che attualmente ne possono usufruire e serve dunque uno sforzo molto più grande per dare una risposta a chi oggettivamente non può andare al lavoro", dice Polverini. "Sappiamo bene quanto sia duro e prezioso il lavoro o quanto sia difficile reperire il personale qualificato e apparirebbe, dunque, come una drammatica beffa dimenticarsi di chi non si dimentica di assisterci nemmeno un giorno. C'è da lavorare meglio anche per estendere il credito d'imposta per gli affitti diversi dai C1; molti professionisti che non svolgono attività considerate 'non necessarie' - ma qui si tratta di salvare la nostra economia - sono titolari, infatti, di contratti di affitto di immobili con categoria A10 e non hanno diritto ad alcuna forma di sostegno", conclude Polverini.(Rin)