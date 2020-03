Coronavirus: assessore Sanità, boom di accessi a Lazio doctor Covid, oltre 20mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Boom di accessi a Lazio doctor Covid, oltre 20 mila persone hanno scaricato la app e si sono collegati 1.017 medici di medicina generale, di cui: 201 Asl Roma 1, 203 Asl Roma 2, 116 Asl Roma 3, 69 Asl Roma 4, 151 Asl Roma 5, 161 Asl Roma 6, 21 Asl di Viterbo, 13 Asl di Rieti, 53 Asl di Latina e 29 Asl di Frosinone. Lo afferma in un post su Facebook di Salute Lazio l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. "La prossima settimana partirà anche per i medici del servizio di prevenzione e sanità pubblica, gli specialisti e i pediatri di libera scelta. Questo sistema di telemonitoraggio e sorveglianza è importante nella gestione dell'emergenza e sarà una piattaforma indispensabile nel futuro per seguire le malattie croniche", ha concluso D'Amato nel post sul Portale Salute Lazio. (Rer)