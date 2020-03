Coronavirus: Decaro (Anci) a Conte e Gualtieri, misure concrete per evitare collasso Comuni

- La tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sul piano operativo e sul piano finanziario, è messa a dura prova dall’emergenza coronavirus. Lo scrive il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. "Maggiori oneri ed entrate ridotte - scrive Decaro - avranno un impatto sui nostri bilanci, approvati e in corso di approvazione. Un quadro che, non vi nascondo, allarma me e i miei colleghi: il Paese rischia il collasso dell’unica istituzione di prossimità sul territorio nazionale. Abbiamo sostenuto le misure del governo contro la diffusione del virus - aggiunge Decaro - e stiamo facendo l’impossibile per assicurare comunque, nonostante le restrizioni, servizi alla cittadinanza. Ma il decreto 'Cura Italia' non contiene quel che è indispensabile ai Comuni, settore in crisi, al pari dei settori economici più esposti alle conseguenze dell’emergenza. Vediamo diminuire già in queste settimane il nostro 'fatturato': basti pensare alla crisi drammatica del trasporto pubblico locale. Un ‘fatturato’ dal quale dipendono i servizi ai cittadini". (segue) (Com)