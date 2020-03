Coronavirus: Decaro (Anci) a Conte e Gualtieri, misure concrete per evitare collasso Comuni (3)

- Il presidente dell’Anci conclude la sua lettera a Conte e Gualtieri ricordando il grande senso di responsabilità e di leale collaborazione manifestato dai sindaci fin dal primo momento di questa emergenza. Quindi rivolge al governo un appello: "Credetemi, la mia non è una rivendicazione corporativa ma un grido di allarme perché la crisi dei Comuni è già in atto e deve essere arginata subito. Non farlo esporrebbe l’intero Paese a rischi ancora maggiori in questo drammatico momento". (Com)