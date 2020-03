India: coronavirus, test per tutti i pazienti ricoverati con difficoltà respiratorie (3)

- L’avviso ai viaggiatori è stato aggiornato l’ultima volta il 19 marzo con il divieto di decollo da qualsiasi aeroporto straniero per qualsiasi aeroporto indiano degli aerei civili internazionali per il traffico passeggeri dal 22 al 29 marzo (ore 00.01 Gmt); sarà consentito l’atterraggio di aerei partiti entro il termine previsto con voli della durata massima di venti ore, pertanto non potranno essere sbarcati passeggeri su suolo indiano dopo le 20.01 Gmt del 22 marzo. L’aggiornamento si aggiunge alla sospensione di tutti i visti di ingresso fino al 15 aprile e al divieto di ingresso fino al 31 marzo per i passeggeri dei paesi membri dell’Unione europea, dell’Associazione europea di libero scambio (Efta), della Turchia, del Regno Unito, dell’Afghanistan, delle Filippine e della Malesia. Inoltre è prevista la quarantena per chiunque sia stato in Cina, Italia, Iran, Corea del Sud, Francia, Spagna e Germania dopo il 15 febbraio, o arrivi o abbia transitato da Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman e Kuwait. (Inn)