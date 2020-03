Coronavirus: Sala, chiamati a resistere, crollo di Milano sarebbe disastro per sistema sanitario

- “Oggi siamo chiamati a resistere, perché Milano non è ancora stata toccata come altre città lombarde nella diffusione del virus e non lo può essere, perché immaginate il crollo di una città di un milione e 400mila abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario, sarebbe un disastro”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso del suo quotidiano video intervento sul suo profilo Facebook. La lotta contro il coronavirus, ha spiegato Sala, “è una maratona, non uno sprint”. (Rem)