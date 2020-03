Coronavirus: Magistratura Indipendente, uffici di sorveglianza gravati da improprie responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha adottato, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disposizioni urgenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Alcune di esse riguardano la materia dell’esecuzione penale e la difficile situazione venutasi a creare negli istituti di pena, nei quali le condizioni detentive sono spesso caratterizzate da patologiche situazioni di promiscuità e sovraffollamento che potrebbero agevolare la diffusione del virus all’interno degli istituti stessi, mettendo in pericolo la salute dei ristretti e degli operatori penitenziari che vi lavorano in condizioni di sempre maggiore difficoltà". Lo hanno dichiarato Mariagrazia Arena e Paola D'Ovidio, rispettivamente presidente e segretario di Magistratura Indipendente. "Tuttavia - hanno rilevato - i provvedimenti assunti dal governo per fronteggiare l’emergenza da contagio Covid-19, e riguardanti la situazione delle carceri, rischiano di risultare, alla prova dei fatti, del tutto inadeguati. La riedizione del regime di esecuzione della pena presso il domicilio, già prevista dalla legge n. 199/10, è infatti destinata a un’applicazione limitata, difficoltosa e nient’affatto rapida. L’attivazione della misura presuppone anzitutto che il magistrato di sorveglianza valuti l’assenza di gravi ragioni ostative. Ciò implica il compimento di una previa istruttoria, che richiede tempo (che manca) e risorse di personale (che sono insufficienti). Inoltre, la platea dei potenziali destinatari è costituita, in larga parte, da detenuti che, espiando brevi pene detentive residue, avrebbero già potuto accedere alle misure esistenti; se questo non è accaduto, è perché si tratta, in genere, di detenuti già ritenuti pericolosi, o senza risorsa alcuna in ambiente extramurario, ai quali dunque neppure il nuovo rimedio sarà applicabile". (segue) (Ren)