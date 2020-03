Coronavirus: Magistratura Indipendente, uffici di sorveglianza gravati da improprie responsabilità (2)

- "La concessione della nuova misura - hanno sottolineato Arena e D'Ovidio - dipende poi, escluse le sole pene minime, dall’effettiva messa a disposizione dei c.d. braccialetti elettronici, già in passato rivelatasi una criticità insuperabile. Di limitato impatto appare anche la possibilità di protrarre nel tempo le licenze in favore dei semiliberi. Gli interventi studiati, senza dunque poter conseguire risultati apprezzabili in termini di sfoltimento della popolazione detenuta, finiscono per far ricadere sulla magistratura di sorveglianza gravosi oneri, nonché improprie responsabilità per il caso di recidive delittuose da parte degli scarcerati. Sarebbe stato viceversa necessario l’approntamento di una misura domiciliare di durata temporanea, prorogabile secondo l’evolversi dell’emergenza sanitaria, da concedersi automaticamente a tutti i detenuti in possesso di determinati requisiti di immediata verificabilità. Sarebbe inoltre auspicabile un immediato provvedimento finalizzato a coprire e rafforzare gli organici dei magistrati di sorveglianza (poco più di 150 in tutto il Paese), e dei relativi uffici di cancelleria, gravati, come ha recentemente riconosciuto anche la Corte costituzionale, da un insostenibile carico di lavoro che rischia di compromettere la possibilità che qualunque misura possa assicurare una risposta efficace nei tempi brevissimi imposti dall’emergenza". In conclusione, Magistratura Indipendente auspica che "queste considerazioni possano essere valutate con l’attenzione e la speditezza che l’eccezionalità del momento impone di assicurare". (Ren)