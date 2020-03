Coronavirus: Giro (FI), stamattina movida milanese è davanti a supermercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, la movida milanese questa mattina era davanti ai supermercati. "In un video diffuso dal 'Corriere della Sera' - afferma Giro - ho visto i milanesi in fila, accalcati, ammassati, agglomerati per fare la spesa, nel timore di misure più restrittive. Altro che spesa! Quel modo di comportarsi, uno appiccato all'altro, è solo l'anticamera del contagio di massa a Milano. Prepariamoci ad una catastrofe sanitaria anche a Milano. Con queste file disordinate e agglomeranti hanno mandato all'aria l'efficacia delle misure di contenimento adottate dall'8 marzo. Una sorta di maxi movida ai supermercati", conclude Giro.-- (Com)