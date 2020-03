Cultura: Biblioteche Roma, online il catalogo "Scelte di classe - leggere in circolo 2020"

- Romanzi, fumetti, albi illustrati: tutto il meglio della letteratura per bambini e ragazzi nel catalogo "Scelte di classe - leggere in circolo 2020" disponibile online da oggi. Con questo nuovo volume il catalogo Scelte di classe fa il giro di boa, ed esce per l'undicesima volta, direttamente in rete. "Un'opportunità mai così preziosa come in questo momento segnato dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, in seguito alla quale è stato disposto l'annullamento della Bologna children's book fair, nel cui ambito era prevista anche la presentazione del Catalogo", si legge in una nota di Biblioteche di Roma. L'iniziativa rientra come anteprima nel programma del Maggio dei libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura che quest'anno ha il claim "Se leggo, scopro" e ha lanciato l'hastag #Ioleggoacasa". "Promuovere questo catalogo – dichiara in una nota Paolo Fallai, presidente delle Biblioteche di Roma - ci rende orgogliosi: è una guida fondamentale distribuita gratuitamente a bibliotecari, insegnanti, librai, editori, A tutti coloro che si occupano di promozione della lettura in un mondo dove la moltiplicazione dei titoli e delle pubblicazioni non corrisponde alla moltiplicazione dei lettori, ma spesso aumenta il disorientamento. Segnaliamo libri dai tre ai cinque anni perché la lettura si coltiva in età prescolare e finiamo con la fascia dai 14 ai 16 perché la lettura si abbandona a quell'età. E noi siamo gente che non si arrende facilmente. Neanche in questi giorni. Soprattutto in questi giorni." (segue) (Com)