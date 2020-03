Cultura: Biblioteche Roma, online il catalogo "Scelte di classe - leggere in circolo 2020" (2)

- Il catalogo, curato dall'associazione Hamelin e pubblicato da Aib in collaborazione con il Cepell, appena possibile sarà distribuito gratuitamente (fino ad esaurimento copie) a tutti gli insegnanti, editori, biblioteche e associazioni che ne faranno richiesta anche nella versione cartacea. Una raccolta ragionata che comprende 25 titoli divisi in 5 fasce di età (dai 3 ai 16 anni), selezionati da un comitato di qualità formato quest'anno da: Nicola Galli Laforest - Hamelin associazione culturale, Martino Negri - docente letteratura per l'infanzia universita Bicocca Milano, Nicoletta Gramantieri - responsabile della biblioteca Sala Borsa Bologna, Tuttestorie - Libreria Cagliari, Laura De Santis - Biblioteche di Roma. Il volume è frutto di un progetto di educazione alla lettura promosso da Roma Capitale - assessorato alla Crescita culturale e organizzato da Biblioteche di Roma, dal Centro per il libro e la lettura del Mibact e dall'associazione culturale Playtown con il sostegno di Aib (Associazione nazionale biblioteche) e della Siae. "Una bibliografia ragionata di grande qualità- dice nella nota Rosa Maiello, presidente Aib nazionale - un prezioso strumento per gli addetti ai lavori e al contempo un libro godibilissimo anche per quanti - attratti dall'accuratezza della struttura e dalla piacevolezza dei testi, della grafica e delle illustrazioni - si lascino conquistare dal meraviglioso mondo della letteratura per l'infanzia". (segue) (Com)