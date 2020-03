Cultura: Biblioteche Roma, online il catalogo "Scelte di classe - leggere in circolo 2020" (3)

- L'edizione 2020 del Catalogo contiene schede, voci della critica, percorsi tematici e commenti ed è ulteriormente arricchita da un'appendice allegata al testo dedicata a Gianni Rodari, tra i più grandi autori di letteratura per l'infanzia, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. "La scelta dei libri è stata curata dal Premio Scelte di classe - Leggere in circolo, formato da Biblioteche di Roma e Centro per il libro e la lettura, rappresentativo dell'intera filiera editoriale. Le cinquine dei titoli finalisti in corsa per il Premio, presentate lo scorso dicembre a Più Libri Più liberi, Fiera della piccola e media editoria, sono analizzate e valutate dagli alunni degli istituti di Roma, attraverso attività di laboratorio a scuola e in biblioteca che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, slitteranno tra settembre e ottobre", aggiunge Biblioteche di Roma. "Il percorso dell'intero progetto si conclude con la decretazione dei vincitori del Premio Scelte di classe - Leggere in circolo 2020. La proclamazione, che vede la partecipazione, oltre che dei circa 120 circoli di classe, degli editori, insegnanti e autori coinvolti nell'iniziativa, è prevista a ottobre all'auditorium Parco della musica". (Com)