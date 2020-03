Mafie: Leodori, uniti con Libera per primavera della Memoria

- La Regione Lazio aderisce oggi alla XXV giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera. Lo comunica in una nota il vice presidente della Regione Lazio Daniele Deodori. "L'emergenza che stiamo vivendo in questi giorni difficili non ha intaccato la marea umana che sta partecipando in questo primo giorno di primavera alla 'maratona social' per ricordare 1.023 nomi e storie di vittime innocenti della violenza e della brutalità mafiosa. Ai familiari delle vittime e a chi combatte ogni giorno per la legalità e l'impegno - conclude Leodori - va tutta la vicinanza mia e della Regione Lazio". (Com)