Coronavirus: Mazzetti (FI), modificare Cura Italia, stop Irpef e Imu per locatori immobili commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche chi affitta immobili destinati ad attività commerciali deve essere tutelato. Lo afferma, in una nota, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Con l'emanazione del decreto 'Cura Italia' - spiega Mazzetti - è stata introdotta una agevolazione per i soggetti che svolgono un'attività d'impresa nell'ambito della quale hanno in locazione un immobile in categoria catastale C/1 quali ad esempio negozi o botteghe. L'articolo 65 del decreto, al fine di diminuire i danni derivanti dalle misure di prevenzione connesse all'emergenza da Coronavirus, a coloro che hanno attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento del canone di locazione, relativo a questo mese di marzo. Questo provvedimento sarà sicuramente utile per i negozianti, ma non può bastare. Occorre infatti adesso pensare anche ai locatori, senza fare distinzioni fra cittadini italiani di serie A e serie B". (segue) (Com)