Coronavirus: Mazzetti (FI), modificare Cura Italia, stop Irpef e Imu per locatori immobili commerciali (2)

- "La politica e le istituzioni devono tendere una mano a tutti", aggiunge Mazzetti. "Sarà un anno difficilissimo per tutta la nostra economia, non si può lasciare nessuna categoria indietro. Chiedo pertanto al governo ed alla sua maggioranza, fra le molteplici modifiche che verranno attuate al decreto 'Cura Italia', che venga data la giusta attenzione anche ai proprietari di fondi e negozi. Anche loro stanno subendo danni da questa crisi e sarebbe assurdo, oltre che inspiegabile, aiutare solo alcuni. Giustamente i proprietari faranno anche loro dei sacrifici per andare incontro ai problemi di coloro che utilizzando i loro fondi o negozi. Però proprio perché ognuno di noi deve pensare al sostentamento della propria famiglia nessuno può essere trascurato", conclude Mazzetti. (Com)