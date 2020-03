Ucraina: coronavirus, governo dichiara stato di emergenza a Kiev e in 2 regioni

- Il governo ucraino ha dichiarato lo stato d’emergenza nella capitale di Kiev e nelle regioni di Dnipropetrovsk e di Ivano-Frankivsk. "Le decisioni sono state precedentemente prese dalle commissioni regionali per questioni relative alla sicurezza e alle situazioni di emergenza legate all'industria in relazione ai casi confermati di coronavirus", ha scritto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su Telegram. "Non sono previste nuove restrizioni al momento. Lo stato di emergenza è finalizzata a mobilitare gli sforzi per combattere la diffusione di Covid-19”, ha aggiunto. Alle 10 di oggi, le autorità ucraine hanno confermato la presenza di 41 contagi da nuovo coronavirus nel paese, con 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Res)