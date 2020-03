Coronavirus: Sala, milanesi si stanno comportando bene, a parte alcune eccezioni

- “I milanesi che, a parte alcune eccezioni di comportamenti inaccettabili, stanno facendo la loro parte, si stanno comportando bene, con disagio e con fatica”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo quotidiano videomessaggio sul suo profilo Facebook. Sala ha poi parlato della sua “fatica tutti i giorni a Palazzo Marino alla ricerca di un bandolo della matassa che, a volte, non trovo”. “Abbiamo vissuto anni d'oro – ha concluso Sala - siamo in un momento difficile: io ogni tanto, per consolarmi, ritorno con il pensiero a Expo, ora siamo in un momento di difficoltà e le difficoltà vanno affrontate con coraggio”. (Rem)