Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), De Micheli proroghi validità di patenti in scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogare le patenti di guida in scadenza in questo periodo di autoisolamento per coronavirus. Lo chiede il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni. "Ricordo e sollecito al ministro Paola De Micheli di trovare la soluzione per prorogare a fine anno 2020, la validità delle patenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 agosto", scrive Silvestroni in una nota. "Ci sono cittadini che nonostante il coronavirus necessitano di terapie che non si fanno sotto casa e lavoratori pendolari che coraggiosamente mandano avanti la nazione. Si metta loro nella condizione di farlo senza infrangere le leggi e agevolare il lavoro della direzione generale della Motorizzazione civile, anche facendo chiarezza sulle tempistiche delle revisioni automobilistiche scadute e in scadenza. Proporrò, se necessario, emendamenti al decreto, ma la situazione impone urgenza e soluzioni che il governo deve mettere subito in campo", conclude Silvestroni.(Rin)