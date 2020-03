Coronavirus: Guerini, pronti a dare più supporto ma nessuna militarizzatone del paese (3)

- Sul bando lanciato dalla Difesa per assumere 120 medici e 200 infermieri militari, il ministro spiega che ci sono al momento, “oltre tremila richieste in due giorni dalla pubblicazione del bando. Una risposta – evidenzia - che consentirà di scegliere le migliori professionalità. E soprattutto la dimostrazione di quanto gli italiani si mettano a disposizione del proprio Paese in questo momento di grande bisogno”. Guerini ribadisce “abbiamo assunto misure molto dure e ne siamo consapevoli. Limitano la socialità e gli spostamenti delle persone. Ma sono provvedimenti che oggi tutta l'Europa prende ad esempio. Sono ben consapevole del sacrificio che stanno facendo i cittadini, che tuttavia sanno bene che sono misure che il governo ha preso per tutelare la loro salute. Stare a casa è la strada giusta”. Sulla questione se il diritto alla salute prevale sul diritto alla libertà individuale, il ministro ha poi risposto: “E’ un tema che attraversa in questo momento tutte le democrazie liberali. Sono scelte che, giustamente, devono essere condivise coi cittadini. E’ un appello alla solidarietà, paradossalmente i provvedimenti che ci costringono a stare lontani ci rendono più uniti. Coniugare misure per la salute ai diritti individuali è stato uno sforzo che ha caratterizzato le decisioni del governo. Con la consapevolezza che si tratta di decisioni che incidono sul diritto alla socialità dei cittadini che, pur avendo carattere eccezionale e temporaneo, sono certamente gravose. Il governo agisce a difesa degli italiani, contro un nemico invisibile come il virus. Abbiamo quotidiana testimonianza che gli italiani lo comprendano appieno”. (segue) (Res)