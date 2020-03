Coronavirus: Guerini, pronti a dare più supporto ma nessuna militarizzatone del paese (4)

- Guerini rimarca che rispetto alla collaborazione tra governo e opposizione, “le parole di Mattarella sono un richiamo alla responsabilità di tutti noi. In qualsiasi ruolo. Questo non significa sopire il dibattito politico, ma governarlo dentro uno sforzo comune che come paese stiamo facendo. Va affermato sempre più, in questo momento di emergenza, un metodo di lavoro tra governo e opposizione e tra diversi livelli istituzionali per far sì che ci sia un flusso continuo di comunicazione, che consenta a tutti di portare il proprio contributo, con spirito costruttivo. Coinvolgere, informare, ascoltare”. Sulle critiche di Salvini, Meloni e Berlusconi al decreto sulle misure economiche, il ministro ha aggiunto: “Mi attengo a quanto ho già detto. Non ha senso fare polemiche, bisogna lavorare tutti per il paese. Il decreto Cura Italia, recentemente approvato, ha individuato risposte sostanziali alle difficoltà conseguenti all'emergenza coronavirus di famiglie, lavoratori e settori produttivi. E' un pezzo di un impegno molto più ampio. Come ha già affermato il ministro Gualtieri ci sarà un prossimo decreto con ulteriori misure che rafforzeranno gli interventi per le imprese e che inizieranno a definire i primi provvedimenti per favorire la ripartenza del paese. Per le dimensioni che ha assunto la crisi - conclude - l'Europa deve avere il coraggio di lanciare un piano straordinario che affronti le conseguenze economiche e sociali che l'emergenza sta determinando. Dobbiamo già pensare al tempo della ricostruzione”. (Res)