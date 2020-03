Coronavirus: Tajani, il paese è in ginocchio, decreto Cura Italia non basta

- L’Italia è in ginocchio e il decreto "Cura Italia" non basta. Lo scrive su Facebook il vicepresidentye di Forza Italia, Antonio Tajani. "Dobbiamo difenderci e lottare contro un nemico invisibile - afferma Tajani - ci sono molti aspetti che il governo deve rivedere. Medici, infermieri, farmacisti, partite Iva e molti altri, vanno tutelati concretamente". Nel suo post, Tajani annuncia per le 18.30 una diretta sulla sua pagina Facebook "per affrontare insieme tanti temi importanti". (Rin)