Albania: coronavirus, registrati i primi due casi di malati guariti

- Registrati i primi due casi di persone guarite da coronavirus in Albania. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Ogerta Manstirliu, spiegando che i due, ricoverati all'ospedale per le malattie infettive di Tirana, "sono risultati negativi al Covid-19 anche nel secondo test, e stanno per lasciare l'ospedale". Finora il numero dei contagiati in Albania è di 70 persone, di cui due sono deceduti. Oltre il 70 per cento dei casi (50 contagiati) risulta essere a Tirana, seguita da Fier, nel sud del paese, con 7 casi, Durazzo con 5 casi, Lushnja, Kavaja e Rrogozhina nel sud e Elbasan nella zona centrale, con rispettivamente 2 casi. Oltre la metà dei contagiati si trova in ospedale. Quattro di loro sono sottoposti alla terapia intensiva. (Alt)