Coronavirus: Coldiretti, aumentata del 97 per cento la consegna della spesa a domicilio

- Per ridurre le uscite da casa sono praticamente raddoppiate - con un aumento del 97 per cento - le consegne a domicilio per evitare le lunghe file davanti a negozi e supermercati. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento alle limitazioni adottate in molte Regioni per la spesa in negozi, supermercati, discount alimentari per fermare il contagio da Coronavirus. Gli inviti a stare in casa da parte delle autorità sanitarie e del governo, finora, sono stati raccolti parzialmente dalla popolazione con ben il 43 per cento degli italiani che - secondo l'indagine Coldiretti/Ixè - ha tagliato le uscite anche per andare a fare la spesa, che rimane peraltro tra i comportamenti consentiti. La conseguenza è che la grande maggioranza degli italiani (61 per cento) in questo periodo - precisa la Coldiretti - si reca ancora in mercati, supermercati e discount non più di 1 volta alla settimana. (segue) (Rin)