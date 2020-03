Coronavirus: Coldiretti, aumentata del 97 per cento la consegna della spesa a domicilio (2)

- "Per venire incontro a queste nuove esigenze, dalla Val d'Aosta alla Sicilia gli agricoltori dei mercati, degli agriturismi e delle fattorie di Campagna Amica hanno attivato servizi di consegna a domicilio, per far arrivare sulle tavole degli italiani le eccellenze del territori a chilometri zero", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. L'obiettivo è garantire, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione a partire dagli anziani e dai malati, la spesa alimentare settimanale direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell'ambito della campagna "MangiaItaliano" a difesa del made in Italy, del territorio, dell'economia e del lavoro. Le iniziative messe in campo in questo periodo nelle diverse regioni d'Italia sono visibili sul sito di Campagnamica. (segue) (Rin)