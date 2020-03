Coronavirus: Coldiretti, aumentata del 97 per cento la consegna della spesa a domicilio (3)

- A Roma dal mercato al Circo Massimo è attivo il servizio a domicilio con il "Pacco salva dispensa" con la consegna della spesa contadina a casa da mercoledì a giovedì dalle 10 alle 14 con consegna da venerdì pomeriggio a sabato sera e da domenica a lunedì dalle 10 alle 14 con consegna martedì e mercoledì. Vengono a casa anche i contadini del mercato di Porta Romana a Milano, con pacchi da 30 e da 40 euro. In Valle d'Aosta arriveranno a domicilio dalla carne al vino, dai salumi ai formaggi. L'emergenza coronavirus - afferma Coldiretti - secondo un italiano su tre durerà almeno fino a Pasqua mentre il 46 per cento delle persone sentite da Ixè pensa che dovremo fare i conti con il virus almeno fino all'estate, un 7 per cento fino al prossimo autunno e infine i più pessimisti (5 per cento) pensano che durerà per tutto l'anno mentre non si pronuncia il 12 per cento del campione ascoltato. (Rin)