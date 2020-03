Grecia: terremoto di magnitudo 5.6 in Epiro, crolli di case a Kanalaki

- Una scossa di terremoto magnitudo 5.6 sulla scala Richter ha colpito la regione dell'Epiro in Grecia. Il sisma è stato avvertito con forza nella città costiera di Parga alle 2:49 di questa mattina (ora locale), secondo quanto riferito dall'Istituto geodinamico di Atene. L'epicentro si trovava a 14 chilometri a nord-est di Parga e ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito aTesprozia, Prevesa e Corfù, dove le persone allarmate sono scese in strada. Avvertito anche a Giannina, ad Arta e nelle regioni circostanti. A Kanalaki, vicino a Parga, alcune case vecchie sono crollate e diverse abitazioni hanno riportato danni. Ci sono state anche frane e smottamenti nella rete stradale provinciale e la zona ha subito un'interruzione di corrente. L'elettricità è stata ripristinata intorno alle 4 del mattino. Sono in corso sopralluoghi per valutare la situazione nella zona. (Gra)