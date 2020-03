Coronavirus: i casi in Turchia salgono a 670, sette i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 311 i nuovi casi di contagio da coronavirus individuati in Turchia nella giornata di ieri, dove il conto dei decessi è salito nel frattempo a sette. Lo ha reso noto su Twitter il ministro della Sanità, Fahrettin Koca, secondo cui tutte le vittime erano persone anziane e vulnerabili. Al momento è di 670 il totale dei casi di contagio. “Non dobbiamo mai esitare nei nostri sforzi, nemmeno per un momento”, ha commentato Koca. Lo scorso 18 marzo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un pacchetto di misure del valore di 15,4 miliardi di dollari per sostenere l'economia nazionale colpita dal coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Dopo una riunione straordinaria con ministri e alti ufficiali in merito alla crisi scatenata dalla diffusione del virus, Erdogan ha elencato alcuni dei provvedimenti per aiutare l'economia turca. Tra questi figurano una riduzione dell'Iva sul trasporto aereo nazionale dal 18 all'1 per cento per tre mesi, il posticipo di tre mesi dei pagamenti per le aziende danneggiate dalla pandemia, il raddoppio del fondo di garanzia dei crediti da 3,35 a 7,7 miliardi di dollari, forme di sostegno alle esportazioni, il posticipo del versamento dei contributi e delle detrazioni dell'Iva per tre mesi. (segue) (Res)