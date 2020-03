Coronavirus: i casi in Turchia salgono a 670, sette i decessi (2)

- Il capo dello Stato ha inoltre sottolineato che forme di lavoro flessibile e in remoto saranno incoraggiate al fine di contenere il virus. Erdogan ha poi chiesto ai turchi di limitare le uscite da casa al minimo indispensabile, un'indicazione che - se seguita dalla cittadinanza - potrebbe limitarsi a una durata di tre settimane secondo il presidente. Questi ha inoltre annunciato la distribuzione di mascherine e acqua di colonia come disinfettante agli ultrasessantacinquenni a Istanbul e Ankara. Dalla mezzanotte del 16 marzo, nel paese sono chiusi tutti i caffè, ristoranti, cinema, teatri e sale per eventi e matrimoni al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Il dicastero dell'Interno ha anche decretato la sospensione di riunioni e conferenze di tutte le organizzazioni non governative ad elevata affluenza, mentre il direttorato per gli affari religiosi ha vietato le preghiere collettive nelle moschee. (Res)