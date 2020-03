Coronavirus: Gelimini (FI), pronti a collaborare ma Cura Italia è insufficiente e va cambiato

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Corriere della Sera", afferma che da parte di FI "c'è stato, c'è e ci sarà sempre spirito di collaborazione. La situazione è terribile, dobbiamo dare una mano, non è l'ora delle polemiche". Gelmini nota, però, che "quella che dovremo esaminare, emendare, cercare di migliorare è di fatto una vera manovra economica, che da 3,6 miliardi iniziali ai quali aveva pensato il governo è passata a 25 come da nostra richiesta. E che più avanti diventerà, grazie anche ai miliardi messi a disposizione dalla Bce e dalla sospensione del Patto di stabilità, come richiesto fin dall'inizio dal presidente Berlusconi, una manovra ancora più imponente per poter far ripartire un Paese oggi in ginocchio. Qui è in gioco il futuro dell'Italia - conclude Gelmini - e se sull'approccio all'emergenza sanitaria abbiamo visto anche aspetti positivi nell'azione del governo, non possiamo dire altrettanto sul decreto economico. Che è insufficiente".(Rin)