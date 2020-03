Cina: coronavirus, 41 nuovi casi, tutti importati

- Nella Cina continentale sono stati registrati ieri 41 nuovi casi di coronavirus, tutti di importazione, che hanno portato il totale dei casi importati a 269. Per il terzo giorno consecutivo non è stato registrato alcun caso a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale cinese. Quattordici dei nuovi casi sono stati segnalati a Pechino, nove a Shanghai, sette a Guandong, quattro nel Fujian, due nello Zhejiang, due nello Shandong, due nello Shaanxi e uno nel Sichuan. Dei nuovi pazienti giunti dall’estero diagnosticati a Pechino, sette provenivano dal Regno Unito e gli altri da Stati Uniti, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi. Nella capitale il numero dei casi importati è salito a 84 e il numero complessivo a 499. Sono guarite 392 persone, mentre otto sono morte. In tutto il paese ieri sono stati dimessi 590 pazienti guariti, che hanno portato il totale dei casi risolti a 71.740. Il numero dei contagi ha raggiunto 81.008 e quello dei decessi 3.255.(Cip)