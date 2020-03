Iran: Rohani, restrizioni per coronavirus saranno allentate in 2-3 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni imposte dalle autorità dell’Iran per contenere la diffusione del coronavirus dovrebbero essere allentate nel giro di due o tre settimane. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani in un intervento alla televisione di Stato. Tra le restrizioni menzionate dal capo dello Stato vi sono anche quelle ai viaggi. “L’Iran deve fare tutto il necessario per riportare alla normalità la produzione economica”, ha sottolineato Rohani accusando “i controrivoluzionari” di aver complottato per danneggiare economicamente la Repubblica islamica durante l’emergenza. Con oltre 20 mila casi di contagio e più di 1.400 casi di decesso, l’Iran è al momento uno dei paesi più colpiti al mondo dalla pandemia. (Res)