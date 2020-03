Albania: coronavirus, sospesa circolazione nel week end, scende in campo anche l'Esercito

- Il governo albanese ha deciso di imporre il divieto totale di circolazione delle persone e dei mezzi in questo fine settimana. A partire dalle ore 13 di oggi, fino alle 5 di lunedi prossimo, sarà fermata ogni tipo di attività, mentre come annunciato dal premier albanese, Edi Rama, oltre alla polizia saranno operativi anche militari dell'Esercito per garantire il pieno rispetto delle misure restrittive adottate per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Cambiate le regole per la circolazione delle persone anche per la prossima settimana. A poter muoversi saranno solo i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dalle 5 fino alle 13. A poter esercitare la loro attività, in questa fascia oraria, solo i negozi di alimentari, le farmacie e le banche.(Alt)