Business news: premier russo Mishustin conferma "fondo anticrisi" per fronteggiare emergenza coronavirus

- Il premier russo, Mikhail Mishustin, ha confermato le indiscrezioni sull’istituzione di un fondo anticrisi per fronteggiare l’emergenza del coronavirus. "Sabato 14 marzo si è tenuta una sessione strategica del Consiglio di coordinamento. Abbiamo sviluppato una serie di misure prioritarie e ritengo sia necessario intraprendere oggi una serie di azioni per prevenire l'impatto negativo del coronavirus sull'economia del paese e sulla vita delle persone", ha detto oggi il capo del governo russo in una riunione operativa con i vicepremier. "Il governo, nel quadro del bilancio di quest'anno, può utilizzare una riserva di 300 miliardi di rubli (3,5 miliardi di euro) per garantire le esigenze di spesa prioritarie e sostenere imprese e i cittadini”, ha sottolineato Mishustin. (Rum)