Business news: Azerbaigian, per Banca centrale paese in grado di affrontare il ribasso dei prezzi del petrolio

- L’Azerbaigian è pronto ad affrontare ogni scenario possibile relativamente al prezzo del petrolio. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale dell’Azerbaigian, Elman Rustamov, in un’intervista rilasciata ll’emittente televisiva “Real”. Secondo Rustamov, il governo di Baku ha un “piano B” in grado di rispondere a tutte le sfide. “Il paese ha il potenziale sufficiente per bilanciare la situazione senza prendere decisioni emotive. Ci sono ampie opportunità per risolvere la situazione, pur mantenendo il livello di benessere sociale raggiunto nel paese senza creare ulteriori problemi per il settore finanziario", ha detto Rustamov. I prezzi del petrolio sono crollati nell’ultima settimana dopo la mancata intesa fra i paesi dell’Opec e quelli non facenti parte del Cartello petrolifero sull’estensione dell’accordo Opec+ procedendo a un ulteriore taglio alla produzione di 1,5 milioni di barili. (Res)