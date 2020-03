Business news: Bulgaria, sospesa attività del più grande complesso industriale per produzione di armi

- Il più grande complesso industriale per la produzione di armi da fuoco ed equipaggiamenti militari della Bulgaria, nella località di Kazanlak, cesserà le operazioni a partire da oggi fino al 29 marzo. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della società bulgara, Nikolaj Ibushev, secondo quanto riportato dall'emittente radio nazionale "Bnr". Tutto il personale del complesso industriale, circa 8600 persone, usufruirà di permessi retribuiti o non retribuiti. Solo un piccolo gruppo di esperti continuerà a lavorare in vista della ripresa della produzione. La Bulgaria ha dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza alla luce della diffusione del coronavirus. (Bus)