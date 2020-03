Business news: Agenzia aviazione civile russa segnala possibili problemi con forniture

- L'Agenzia russa per l'aviazione civile (Rosaviatsja) non esclude la possibilità di problemi con la fornitura di pezzi di ricambio per gli aeromobili a causa dell'emergenza coronavirus. Ulteriori difficoltà possono emergere dall'impossibilità dei piloti di usare centri di addestramento all'estero. Lo ha affermato il capo direttore di Rosaviatsja e viceministro dei Trasporti, Aleksander Neradko. "L'infezione da coronavirus può influire direttamente sulla sicurezza del volo a causa dell'incapacità di utilizzare i servizi di centri di addestramento all'estero. È necessario prepararsi immediatamente per la soluzione di questo problema, che influirà anche sulla consegna dei pezzi di ricambio", ha affermato Neradko, ripreso dai media russi. Il direttore dell'Agenzia federale dei trasporti aerei ha inoltre messo in guardia dal rischio di fallimento delle compagnie aeree a causa delle minori entrate dovute alla chiusura delle rotte internazionali con un aumento simultaneo delle spese a causa del deprezzamento del rublo. (Rum)