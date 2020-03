Business news: ministro Sviluppo economico Kiev, necessario sostenere aziende locali di fronte a crisi coronavirus

- Le aziende ucraine devono essere sostenute dalle autorità statali in un momento di crisi come quello attuale, legato alla diffusione del coronavirus a livello globale. Lo ha affermato il nuovo ministro per lo Sviluppo economico, il commercio e l’agricoltura dell’Ucraina, Ihor Petrashko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “L’Ucraina e il resto del mondo si trovano in una difficile situazione economica”, ha rilevato il neoministro, spiegando come quella del coronavirus sia un’emergenza inaspettata, “di cui vedremo le conseguenze fra tre e sei mesi, e per la prima volta parliamo di una crisi non creata da cause finanziarie”. Secondo Petrashko, l’Ucraina soffrirà principalmente a livello di produzione industriale, come anche gli Usa e l’Unione europea. “Di conseguenza, prendo in considerazione due aree prioritarie per la nostra economia: la prima è dare sostegno ai produttori ucraini, in una situazione in cui il mercato si va chiudendo, e l’Ue introdurrà misure protezioniste”, ha detto il ministro. Petrashko ha poi auspicato la creazione di un ambiente imprenditoriale adatto allo sviluppo di aziende in Ucraina, per rilanciare l’economia nazionale e l’arrivo di investimenti esteri. (Res)