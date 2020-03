Business news: Lukoil, dialogo tra Mosca e Riad necessario per stabilizzare mercato petrolifero

- Le autorità di Russia e Arabia Saudita devono riprendere un dialogo costruttivo in modo da stabilizzare il mercato petrolifero globale. Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente della compagnia energetica russa Lukoil, Leonid Fedun, durante un’intervista con l’agenzia di stampa “Rbk”. “Dobbiamo fare tutto il necessario per superare le difficoltà che hanno finito con il danneggiare l’accordo Opec+ sui tagli alla produzione”, ha detto. Le dichiarazioni di Fedun giungono nel pieno della guerra dei prezzi del petrolio tra Arabia Saudita e Russia iniziata lo scorso 6 marzo dopo il fallimento dell'accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello sull'aumento dei tagli alla produzione dopo 31 marzo. Il mancato raggiungimento dell'accordo ha spinto i prezzi del petrolio ai livelli più bassi dal 2003, con il benchmark internazionale Brent scambiato ieri in chiusura dei mercati a 26 dollari al barile, e il Wti a 22 dollari. Il Brent è sceso al livello più basso dal 26 settembre 2003 di mercoledì, mentre il WTI è crollato ai minimi dal 6 marzo 2002. A meno di un nuovo accordo, la guerra dei prezzi e delle quote di produzione potrebbe durare per tutto il 2020. All’inizio di questa settimana, il colosso petrolifero di proprietà statale dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha dichiarato che probabilmente continuerà con un aumento programmato della produzione di petrolio da aprile a maggio, pompando fino a 12 milioni di barili al giorno e attingendo 300 mila barili dalla sua riserva strategica. Anche gli altri membri Opec, come gli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato aumenti della produzione il prossimo mese. (Rum)