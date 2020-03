Business news: Georgia, crescita del Pil del 12,1 per cento nel 2019

- Nel 2019 il prodotto interno lordo nominale (Pil) della Georgia è ammontato a 50 miliardi di lari (circa 14,5 miliardi di euro), in crescita del 12,1 per cento anno su anno. Secondo quanto riferito dall'Ufficio statistico nazionale georgiano (Geostat). Nel 2019 la crescita reale del Pil è stata del 5,1 per cento e la variazione del deflatore è stata del 6,6 per cento rispetto all'anno precedente. Il contributo più elevato alla crescita proviene dai settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio; dalla riparazione di autoveicoli e motocicli (14,4 per cento) e dalle attività immobiliari (11,5 per cento). (Res)