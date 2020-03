Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 21 marzo, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2268m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un campo di alta pressione si irrobustisce sull'Europa settentrionale e correnti più fredde orientali si apprestano a raggiungere il Nord Italia a partire dal Triveneto. Nuvolosità variabile sulle regioni di Nord-Ovest con parziali schiarite nell'arco della giornata; tendenza a nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla sera. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli tendenti a disporsi da est-nordest. (Rpi)